Акция "Бессмертный полк" пройдет в столице Казахстана в формате онлайн

НУР-СУЛТАН, 4 мая. /ТАСС/. Приуроченная к 75-летию Победы акция "Бессмертный полк" пройдет в казахстанской столице в формате онлайн. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба городской администрации.

"В этом году в связи с карантином, исключающим массовое скопление людей, День Победы в Нур-Султане будет отмечаться в онлайн-режиме. Ставшая в последние годы традиционной акция "Жаужурек полк" ("Бессмертный полк") с массовым шествием потомков участников Великой Отечественной войны с портретами героев также претерпела разительные изменения - [она пройдет] в социальных сетях онлайн", - говорится в сообщении.

Каждый желающий сможет использовать в Facebook специально созданную тематическую маску к празднику, а на своей странице опубликовать информацию о родственнике-участнике войны и дополнить ее видеорассказом о ветеране и фото.

"Суть акции - личная семейная память о конкретном человеке, в связи с этим неуместно использование участниками портретов военачальников и руководителей страны (если, конечно, эти исторические деятели не являются их родственниками), а также других личностей, не имеющих отношения к задачам акции", - пояснили в администрации.

12 марта президент республики Касым-Жомарт Токаев из-за ситуации с коронавирусом отменил военный парад, который планировалось провести в Нур-Султане ко Дню Победы.