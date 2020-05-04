{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Акция "Бессмертный полк" пройдет в столице Казахстана в формате онлайн

Ранее президент страны Касым-Жомарт Токаев из-за ситуации с коронавирусом отменил военный парад

НУР-СУЛТАН, 4 мая. /ТАСС/. Приуроченная к 75-летию Победы акция "Бессмертный полк" пройдет в казахстанской столице в формате онлайн. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба городской администрации.

"В этом году в связи с карантином, исключающим массовое скопление людей, День Победы в Нур-Султане будет отмечаться в онлайн-режиме. Ставшая в последние годы традиционной акция "Жаужурек полк" ("Бессмертный полк") с массовым шествием потомков участников Великой Отечественной войны с портретами героев также претерпела разительные изменения - [она пройдет] в социальных сетях онлайн", - говорится в сообщении.

Каждый желающий сможет использовать в Facebook специально созданную тематическую маску к празднику, а на своей странице опубликовать информацию о родственнике-участнике войны и дополнить ее видеорассказом о ветеране и фото.

"Суть акции - личная семейная память о конкретном человеке, в связи с этим неуместно использование участниками портретов военачальников и руководителей страны (если, конечно, эти исторические деятели не являются их родственниками), а также других личностей, не имеющих отношения к задачам акции", - пояснили в администрации.

12 марта президент республики Касым-Жомарт Токаев из-за ситуации с коронавирусом отменил военный парад, который планировалось провести в Нур-Султане ко Дню Победы.

Теги
КазахстанРоссияТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы75-летие ПобедыПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Посольство РФ в Праге прокомментировало снос памятника Коневу и установку доски власовцам
Монумент Коневу, несмотря на протесты общественности и негативную реакцию президента Чехии, был снят с пьедестала 3 апреля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС