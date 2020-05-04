В Казани приземлился самолет из Берлина с российскими туристами

КАЗАНЬ, 4 мая. /ТАСС/. Вывозной рейс из Берлина с российскими туристами приземлился в международном аэропорту Казань, следует из данных онлайн-табло аэропорта.

"Фактическое [время прилета] - 04. 05 .2020 17:03 мск", - сообщается на табло.

Ранее посольство России в Германии сообщило, что 120 граждан России вылетели из Берлина (аэропорт Schönefeld) в Казань и Новосибирск на чартерном вывозном рейсе авиакомпании "Аэрофлот".

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 134 687 случаев заражения, выздоровели 16 639 человек, умерли 1 280. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.