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В Казани приземлился самолет из Берлина с российскими туристами

На борту находились 120 человек

КАЗАНЬ, 4 мая. /ТАСС/. Вывозной рейс из Берлина с российскими туристами приземлился в международном аэропорту Казань, следует из данных онлайн-табло аэропорта.

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"Фактическое [время прилета] - 04. 05 .2020 17:03 мск", - сообщается на табло.

Ранее посольство России в Германии сообщило, что 120 граждан России вылетели из Берлина (аэропорт Schönefeld) в Казань и Новосибирск на чартерном вывозном рейсе авиакомпании "Аэрофлот".

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 134 687 случаев заражения, выздоровели 16 639 человек, умерли 1 280. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияТатарстанПандемия коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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