Курганские власти раздадут пострадавшим от пандемии картошку и телят

ТАСС, 4 мая. Правительство Курганской области поддержит малообеспеченных и оставшихся без работы жителей, предоставив им семенной картофель, поросят или теленка с запасом кормов. Об этом сообщил в понедельник на своей странице в Instagram глава региона Вадим Шумков в понедельник.

"С середины мая в качестве дополнительной меры социальной поддержки запускаем бесплатное предоставление семенного картофеля либо двух поросят или теленка с запасом кормов. Поддержка будет оказываться тем, кто ранее этим не занимался, либо готов расшириться, подтвердив определенные условия. Категории получателей будут определяться, исходя из складывающейся ситуации, чтобы в первую очередь подстраховать тех, кто потерял работу, либо работает, но относится к малообеспеченным", - написал он. Конкретные критерии и порядок предоставления такой поддержки проработают до конца майских праздников, уточнил Шумков.

В регионе зафиксировано 56 случаев заражения коронавирусом, при этом 16 человек уже выписаны и находятся дома. Под медицинским наблюдением сейчас находятся 1 715 человек, в том числе 474 контактных с заразившимися.