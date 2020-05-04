Режим контроля на границах Германии продлен до 15 мая

ТАСС, 4 мая. Министерство внутренних дел Германии приняло решение продлить до 15 мая режим контроля, введенный на границах страны для борьбы с распространением нового коронавируса. Об этом в понедельник, как передает агентство DPA , заявил на брифинге представитель МВД ФРГ Стив Альтер.

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Он сообщил, что глава МВД Хорст Зеехофер согласовал продление контроля с премьер-министрами приграничных федеральных земель. По данным агентства, ранее несколько депутатов Бундестага из этих земель потребовали открыть границы с Францией, Люксембургом и Швейцарией.

Альтер также отметил, что решение о продлении пограничного контроля полностью согласуется с рекомендациями Еврокомиссии.

Главы государств и правительств Евросоюза 17 марта утвердили закрытие на 30 дней внешних границ сообщества в целях борьбы с распространением нового коронавируса. 8 апреля Еврокомиссия рекомендовала странам - членам Евросоюза продлить ограничение на поездки граждан внутри Шенгенской зоны до 15 мая.