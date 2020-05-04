В Италии продолжает снижаться число смертей, зараженных и новых случаев коронавируса

РИМ, 4 мая. /ТАСС/. Показатель суточного прироста новых случаев заражения коронавирусом в Италии продолжает снижаться и составил за минувшие сутки 1 221 по сравнению с 1 389 в воскресенье. Согласно распространенным в понедельник данным Департамента гражданской защиты, общее число инфицированных с начала пандемии в стране достигло 211 938.

При этом от вызываемого коронавирусом заболевания за последние сутки умерли 195 человек. Таким образом, общее число жертв пандемии коронавируса в стране достигло 29 079.

По данным департамента, число излечившихся составило за последние сутки 1 225 и достигло 82 879. При этом количество болеющих опустилось ниже 100 тыс. человек - до 99 980, из которых менее 1,5 тыс. проходят лечение в отделениях интенсивной терапии. Более 80 тыс. лечатся в домашних условиях в изоляции.

Как указывается в сводке департамента, всего в четырех регионах Италии - в центральной Умбрии, южных Молизе и Базиликате, а также на острове Сардиния достигнут нулевой показатель распространения вируса. Еще в шести суточный прирост новых заражений не превышает 10 случаев.

В понедельник в Италии начался первый этап послабления карантинных мер, действующих с 10 марта. В частности, 4,5 млн трудящихся вернулись на работу на предприятия и стройки. Населению разрешено выходить в парки и сады для прогулки и занятий спортом, ресторанам можно продавать еду навынос.