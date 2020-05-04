{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Москве нуждающимся мусульманам раздадут продукты

Акция организована Духовным управлением мусульман РФ и проходит при финансовой поддержке мецената Сулеймана Керимова

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Акция по доставке продуктовых наборов нуждающимся мусульманам "Рамадан Керим" началась в Москве, сообщает в понедельник сайт Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Духовное управление мусульман Российской Федерации по благословению муфтия шейха Равиля Гайнутдина и при поддержке мецената Сулеймана Керимова запускает акцию поддержки нуждающихся единоверцев в г. Москве. Акция приурочена к благословенному месяцу Рамадан и обусловлена тяжелым материальным положением многих верующих в связи с пандемией. На получение продуктовых наборов могут рассчитывать одинокие пожилые люди, инвалиды, малообеспеченные и многодетные семьи, а также другие категории нуждающихся", - говорится на сайте.

Согласно информации на сайте духовного управления, заявки на получение помощи принимаются по номеру 8 (800) 600-26-35, а также на специальной странице на сайтах ДУМ РФ dumrf.ru и Совета муфтиев России (СМР) muslim.ru. "После обработки и одобрения заявки на номер телефона заявителя поступит СМС с подтверждением и указанием даты и времени доставки продуктового набора", - указано в сообщении.

Ранее ДУМ РФ приостановило пятничные и пятикратные молитвы в мечетях Москвы из-за угрозы распространения коронавируса. Кроме того, в мечетях было ограничено количество участников погребальных обрядов и приостановлено проведение бракосочетаний и имянаречений. Пятничные молитвы для мусульман в Москве во время режима повышенной готовности проходят в режиме онлайн.

Первый заместитель председателя ДУМ РФ Дамир Мухетдинов сообщил, что обязательный для мусульман во время священного месяца Рамадан пост в условиях пандемии коронавируса может быть отложен до улучшения эпидемиологической обстановки, если он будет связан с угрозой жизни и здоровью верующих.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 145 268 случаев заражения, выздоровели 18 095 человек, умерли 1 356. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Число заразившихся коронавирусом в мире возросло за сутки более чем на 86 тыс.
По данным ВОЗ, больше всего инфицированных и умерших зафиксировано в Европе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС