В Москве нуждающимся мусульманам раздадут продукты

"Духовное управление мусульман Российской Федерации по благословению муфтия шейха Равиля Гайнутдина и при поддержке мецената Сулеймана Керимова запускает акцию поддержки нуждающихся единоверцев в г. Москве. Акция приурочена к благословенному месяцу Рамадан и обусловлена тяжелым материальным положением многих верующих в связи с пандемией. На получение продуктовых наборов могут рассчитывать одинокие пожилые люди, инвалиды, малообеспеченные и многодетные семьи, а также другие категории нуждающихся", - говорится на сайте.

Согласно информации на сайте духовного управления, заявки на получение помощи принимаются по номеру 8 (800) 600-26-35, а также на специальной странице на сайтах ДУМ РФ dumrf.ru и Совета муфтиев России (СМР) muslim.ru. "После обработки и одобрения заявки на номер телефона заявителя поступит СМС с подтверждением и указанием даты и времени доставки продуктового набора", - указано в сообщении.

Ранее ДУМ РФ приостановило пятничные и пятикратные молитвы в мечетях Москвы из-за угрозы распространения коронавируса. Кроме того, в мечетях было ограничено количество участников погребальных обрядов и приостановлено проведение бракосочетаний и имянаречений. Пятничные молитвы для мусульман в Москве во время режима повышенной готовности проходят в режиме онлайн.

Первый заместитель председателя ДУМ РФ Дамир Мухетдинов сообщил, что обязательный для мусульман во время священного месяца Рамадан пост в условиях пандемии коронавируса может быть отложен до улучшения эпидемиологической обстановки, если он будет связан с угрозой жизни и здоровью верующих.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 145 268 случаев заражения, выздоровели 18 095 человек, умерли 1 356. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.