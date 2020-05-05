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Пандемия коронавируса нового типа

В Саратовской области на карантин закрыли село Озерное

В нем живет более 1,5 тыс. человек, из которых 33 инфицированы

САРАТОВ, 5 мая. /ТАСС/. Село Озерное в Аткарском районе Саратовской области, где проживает более 1,5 тыс. человек, закрыли на карантин. В муниципалитете зафиксировано 33 из 659 подтвержденных в регионе случая заражения коронавирусом, сообщают в понедельник региональные власти в Telegram-канале "Стоп коронавирус. Саратовская область".

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"Принято решение о закрытии на карантин села Озерное в Аткарском районе", - отмечается в сообщении.

За последние сутки в регионе выявлено 74 новых заболевших, с начала пандемии 99 выздоровели, трое умерли.

"В целом, ситуация ухудшается. Мы за сутки имеем 74 заболевших, только 2 района у нас остались без инфекции. При этом продолжается все то, что мы видим на улице. У нас индекс самоизоляции - 2,7", - сказал на заседании регионального оперативного штаба председатель правительства области Александр Стрелюхин. По его словам, в Саратовской области только 98 случаев завозные, все остальные заразились после контакта с заболевшими.

По мнению главы регионального управления Роспотребнадзора Ольги Кожановой, в случае сохранения и роста динамики заболеваемости Саратовская область 12 мая не сможет выйти из режима самоизоляции.

Теги
РоссияСаратовская областьПандемия коронавируса нового типа
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