{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа

В Санкт-Петербург прибыл вывозной рейс из Бангкока

На самолете вернулись 110 россиян

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Вывозной рейс SU 273 с российскими туристами из Бангкока (Таиланд) приземлился в Петербурге, следует из данных онлайн-табло аэропорта Пулково.

"Рейс SU 273 компании "Аэрофлот" прибыл в 19:18 мск", - написано в онлайн-табло.

Как сообщила пресс-служба администрации Санкт-Петербурга, в понедельник в Пулково ожидаются рейсы из Денпасара и Бангкока, которые доставят в город 230 россиян из Индонезии и 110 из Таиланда. В большинстве своем это петербуржцы и жители Ленинградской области.

В аэропорту путешественников ожидают усиленные меры безопасности, дополнительный санитарный контроль, анализы на коронавирусную инфекцию, дезинфекция багажа, после чего прибывших доставят к месту жительства. В течение 14 дней прибывшим необходимо соблюдать карантин, за которым будут следить медики и полицейские. Жители других регионов могут провести дни самоизоляции в одном из пансионатов в Курортном районе.

Работа по встрече вывозных рейсов организована правительством Санкт-Петербурга со 2 апреля. Через Пулково в Россию вернулись уже порядка 1 тыс. человек.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
Реклама на ТАСС
Тайка Вайтити выбран режиссером новых "Звездных войн"
Соавтором сценария продолжения саги выбрали Кристи Уилсон-Кернс из Шотландии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС