В Санкт-Петербург прибыл вывозной рейс из Бангкока

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Вывозной рейс SU 273 с российскими туристами из Бангкока (Таиланд) приземлился в Петербурге, следует из данных онлайн-табло аэропорта Пулково.

"Рейс SU 273 компании "Аэрофлот" прибыл в 19:18 мск", - написано в онлайн-табло.

Как сообщила пресс-служба администрации Санкт-Петербурга, в понедельник в Пулково ожидаются рейсы из Денпасара и Бангкока, которые доставят в город 230 россиян из Индонезии и 110 из Таиланда. В большинстве своем это петербуржцы и жители Ленинградской области.

В аэропорту путешественников ожидают усиленные меры безопасности, дополнительный санитарный контроль, анализы на коронавирусную инфекцию, дезинфекция багажа, после чего прибывших доставят к месту жительства. В течение 14 дней прибывшим необходимо соблюдать карантин, за которым будут следить медики и полицейские. Жители других регионов могут провести дни самоизоляции в одном из пансионатов в Курортном районе.

Работа по встрече вывозных рейсов организована правительством Санкт-Петербурга со 2 апреля. Через Пулково в Россию вернулись уже порядка 1 тыс. человек.