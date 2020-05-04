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Пандемия коронавируса нового типа

В Петербурге 10 тыс. лицевых защитных экранов передадут в 70 медучреждений

Среди них 420 экранов, которые изготовили студенты и преподаватели СПбПУ с помощью 3D-принтеров и лазерных резаков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Региональная общественная организация "Врачи Санкт-Петербурга" с помощью партнеров и спонсоров закупила более 10 тысяч лицевых защитных экранов для медучреждений города. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба администрации Петербурга.

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"Они будут переданы в ближайшие дни в 70 медицинских учреждений города - в стационары и поликлиники. Спонсорскую помощь оказали: благотворительный фонд "Алеша"; Санкт-Петербургская региональная общественная организация "Водолей"; автономная некоммерческая организация "Три сердца"; электронная площадка "РТС-тендер" и другие организации", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что студенты и преподаватели Политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) разработали специальный защитный экран, который помогает и врачам, и всем, кто в своей работе контактирует с людьми: это и продавцы, и социальные работники. Студенты Политехнического университета уже передали в Мариинскую больницу первую партию - 420 защитных экранов.

Средства индивидуальной защиты были изготовлены с помощью 3D-принтеров и лазерных резаков в центрах молодежного инновационного творчества: "Фаблаб-Политех", лаборатория "3D-образование" Центра национальной технологической инициативы "Новые производственные технологии" СПбПУ и "Мой бизнес". Планируется изготовить в общей сложности 5 тыс. защитных экранов. Инициативу студентов одобрил Фонд поддержки инноваций и молодежных инициатив, который выделил грант на реализацию проекта.

Многие петербургские предприятия оперативно перепрофилировали производство на выпуск средств индивидуальной защиты. Всего в городе сегодня 86 таких предприятий. Ежедневно они производят 200 тыс. медицинских масок и 224 тыс. литров хлорактивных веществ. Ежемесячно в городе изготавливается 195 тыс. комбинезонов, 55 тыс. медицинских халатов и 45 тыс. специальных костюмов.

По последним данным, в Петербурге выявлено 5 346 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 1197 человек, умерли 37.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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