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Пандемия коронавируса нового типа

Губернатор Ленобласти допустил смягчение ограничительных мер

Решение примут после 12 мая

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Решения о смягчении и частичной отмене ограничительных мер в Ленинградской области будут приняты по итогам анализа инфицирования коронавирусом в регионе после майских праздников. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба обладминистрации.

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"За исключением нескольких очагов, причина появления которых понятна, в Ленинградской области на протяжении нескольких недель сохраняются стабильный уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией, количество тяжелых случаев, требующих госпитализации, и позитивная динамика выздоровлений. На территориях, где ситуация благополучна, ограничительные меры по работе предприятий могут быть постепенно отменены", - приводятся в сообщении слова губернатора области Александра Дрозденко.

Он предложил районным руководителям подготовить предложения в его адрес о смягчении ограничительных мер на основании динамики заболеваемости в населенных пунктах области.

Всего в Ленинградской области заразились коронавирусной инфекцией 1 096 человек, выздоровели 220, умерли трое.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургЛенинградская областьПандемия коронавируса нового типа
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