В Новосибирске приземлился вывозной рейс из Берлина

НОВОСИБИРСК, 4 мая. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Аэрофлот" с российскими гражданами, вылетевший из Берлина и следовавший транзитом через Казань, приземлился в новосибирском аэропорту Толмачево, следует из данных онлайн-табло аэропорта.

Ранее посольство России в Германии сообщило, что 120 граждан России вылетели из Берлина (аэропорт Schönefeld) в Казань и Новосибирск на чартерном вывозном рейсе авиакомпании "Аэрофлот". В посольстве заверили, что "работа российских загранучреждений в ФРГ по возвращению остающихся в Германии россиян будет продолжена".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,4 млн человек, свыше 240 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 145 268 случаев заражения, выздоровели 18 095 человек, умерли 1 356. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.