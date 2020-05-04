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В Новосибирске приземлился вывозной рейс из Берлина

Борт следовал транзитом через Казань

НОВОСИБИРСК, 4 мая. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Аэрофлот" с российскими гражданами, вылетевший из Берлина и следовавший транзитом через Казань, приземлился в новосибирском аэропорту Толмачево, следует из данных онлайн-табло аэропорта.

"Рейс прибыл", - сообщается на табло.

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Ранее посольство России в Германии сообщило, что 120 граждан России вылетели из Берлина (аэропорт Schönefeld) в Казань и Новосибирск на чартерном вывозном рейсе авиакомпании "Аэрофлот". В посольстве заверили, что "работа российских загранучреждений в ФРГ по возвращению остающихся в Германии россиян будет продолжена".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,4 млн человек, свыше 240 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 145 268 случаев заражения, выздоровели 18 095 человек, умерли 1 356. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияНовосибирская областьПандемия коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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