The New York Times получила Пулитцеровскую премию за серию критических статей о России

НЬЮ-ЙОРК, 4 мая. /ТАСС/. Серия выдержанных в критическом тоне публикаций газеты The New York Times о России отмечена в понедельник Пулитцеровской премией. В связи с пандемией коронавируса объявление лауреатов проходило не в Школе журналистики Колумбийского университета, где такие мероприятия проходят ежегодно, а в режиме онлайн.

Как отмечается в материале, размещенном на сайте оргкомитета Пулитцеровской премии, в номинации "Международная журналистика" отмечены сотрудники газеты The New York Times за "серию захватывающих статей, написанных с риском для жизни", о противоправных действиях, приписываемых российским властям.

В сопроводительной записке не указывается, за какие именно материалы присуждена премия изданию. На сайте The New York Times указано, что оргкомитет премии отметил газету за "подробное описание операций России по вмешательству" в дела других стран с момента президентских выборов в США в 2016 году. Официальные лица РФ неоднократно отвергали подобные обвинения в свой адрес.

Премия за лучшие материалы на внутриполитическую тематику достались корреспондентам издания ProPublica за серию статей о проблемах на 7-м флоте ВМС США и журналистам газеты Seattle Times за материалы об ошибках, допущенных при проектировании самолетов Boeing 737 MAX. Лучшим журналистским расследованием признана серия публикаций The New York Times о таксистах города.

В режиме онлайн

Имена победителей назвала представитель оргкомитета премии Дана Канеди, трансляция велась на его официальном сайте. "Нет никаких сомнений в том, что мы называем лауреатов Пулитцеровской премии в весьма нелегкий период времени, - заявила Канеди. - Как это ни парадоксально, но первые Пулитцеровские премии были присуждены в июне 1917 года, менее чем за год до вспышки пандемии испанского гриппа".

Учредителем Пулитцеровской премии стал американский журналист и издатель венгерского происхождения Джозеф Пулитцер (1847-1911). В 1904 году он составил завещание, согласно которому пожертвовал $2 млн Колумбийскому университету в Нью-Йорке. Большая часть этих денег предназначалась для создания специализированного учебного заведения для журналистов, а четверть суммы - для вручения премий и стипендий в области литературы, журналистики и образовательной деятельности. Вскоре после смерти Пулитцера была создана Школа журналистики при Колумбийском университете.

Первое вручение Пулитцеровской премии в четырех номинациях - репортаж, редакционная статья, книга по истории США и биографическое произведение - состоялось 4 июня 1917 года.

Претендовать на награды в 15 категориях в сфере журналистики могут все творческие работники, вне зависимости от национальности. Единственное условие состоит в том, что их работа должна быть опубликована в американской газете. Любой национальности может быть и автор, претендующий на премию в номинации "Книга по истории США", однако на премии в сфере поэзии, драмы и музыки могут быть выдвинуты только граждане США.

С 2017 года Совет по присуждению премий впервые разрешил выдвигать на журналистские премии сотрудников журналов. С прошлого года премия была увеличена с $10 до $15 тыс., а в категории "За службу обществу" лауреату стали вручать медаль.