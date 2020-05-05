Водолазы Росгвардии будут охранять Керченский мост

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Бойцы водолазных подразделений Росгвардии, отмечающие 5 мая свой профессиональный праздник, готовятся к участию в мероприятиях по охране Керченского моста, сообщил ТАСС официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

"Водолазные подразделения Росгвардии готовятся к участию в мероприятиях, связанных с обеспечением безопасности Керченского моста", - сказал Грибакин.

Он рассказал, что водолазы Росгвардии занимаются пресечением диверсий в акваториях, прилегающих к охраняемым объектам, на гидротехнических сооружениях, кораблях и катерах, а также ищут и обезвреживают взрывные устройства. Каждый месяц они находят мины и торпеды времен Великой Отечественной войны. Только в прошлом году найдено свыше 60 различных боеприпасов того времени.

С начала 2020 года водолазы ведомства обследовали почти 900 тыс. кв. м дна водоемов, 638 подводных объектов, 150 корпусов кораблей, 131 гидротехническое сооружение.

В России ежегодно 5 мая отмечают День водолаза. В этот день в 1882 году была основана первая в мире школа военных водолазов в Кронштадте.