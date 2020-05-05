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Пандемия коронавируса нового типа

Австралия выделит более $450 млн на разработку вакцины против коронавируса

Премьер страны Скотт Моррисон отметил, что часть этих средств потратят на организацию научно-исследовательских работ в сфере профилактики, диагностики и терапии коронавирусной инфекции

СИДНЕЙ, 5 мая. /ТАСС/. Власти Австралии выделят более $450 млн на разработку вакцины против коронавируса нового вида, а также на поиск лекарств и создание средств диагностики. Об этом заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон.

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"Австралия выделит 352 млн австралийских долларов ($230,3 млн - прим. ТАСС) на глобальные усилия по борьбе с COVID-19 (заболевание, вызываемое новым коронавирусом - прим. ТАСС) и поиск вакцины. Мы также направим 15 млн австралийских долларов ($9,8 млн) в адрес Глобальной коалиции за инновации в сфере готовности к эпидемиям [CEPI] и Фонда инновационной диагностики [FIND] для финансирования работ по созданию новых диагностических средств", - сообщается в заявлении Моррисона, опубликованном во вторник на сайте правительства.

Премьер подчеркнул, что правительство также выделит 337 млн австралийских долларов ($220,2 млн) на организацию научно-исследовательских работ в сфере профилактики, диагностики и терапии коронавирусной инфекции. Эти средства будут распределены между ведущими национальными организациями и ведомствами, чья деятельность направлена на изучение вируса, поиск лекарств и создание вакцины.

В настоящий момент в Австралии выявлено 6 849 случаев заражения коронавирусом. В больницах страны находятся 70 человек с заболеванием, вызываемым вирусом, еще 824 пациента получают лечение амбулаторно. Вылечились 5 859 человек, умерли из-за коронавирусной инфекции 96 заболевших.

Теги
АвстралияМоррисон, СкоттПандемия коронавируса нового типа
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