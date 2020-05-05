С города Ясный в Оренбургской области сняли карантин

ОРЕНБУРГ, 5 мая. /ТАСС/. Власти города Ясный в Оренбургской области, где проживает более 15 тыс. человек, отменили ограничения на въезд и выезд, введенные 20 апреля для предотвращения распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении официального представителя администрации Ясненского городского округа на странице в соцсети "ВКонтакте".

"Ограничительные мероприятия (карантин) на территории Ясного отменяются 4 мая в 24 часа. С 5 мая на территории Ясненского городского округа действуют ограничения в соответствии с указом губернатора Оренбургской области, согласно которому режим самоизоляции в регионе продлится до 11 мая", - сказано в сообщении.

Согласно данным карты распространения коронавируса в Оренбургской области, в Ясненском городском округе в настоящее время зарегистрировано 30 случаев инфицирования. Всего в регионе, по информации оперштаба, зафиксировано 935 случаев коронавирусной инфекции. Получают лечение 70 пациентов с отрицательным лабораторным тестом на коронавирус, но с типичной для этого заболевания клинической картиной. Из 935 заболевших на сегодняшний день выздоровели уже 242 человека, четверо умерли.