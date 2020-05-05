Запрет на перевозку пассажиров на судах на воздушной подушке продлили в Якутии до 11 мая

ЯКУТСК, 5 мая. /ТАСС/. Власти Якутии продлили запрет на пассажирские перевозки на судах на воздушной подушке (СВП) до 11 мая, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Якутии.

Ранее власти с 20 по 30 апреля приостанавливали пассажирские перевозки на судах на воздушной подушке через реки Лену и Алдан в условиях пандемии коронавируса. При этом ограничение не распространялось на грузовые перевозки.

"Перевозки пассажиров на СВП запрещены до 11 мая", - сообщили в ведомстве. Так, приостанавливается движение судов для пассажирских перевозок на переправах на реке Лене Якутск - Нижний Бестях (поселок в Мегино-Кангаласском районе), Кангалассы (микрорайон входит в городской округ Якутска) - Соттинцы (село в Усть-Алданском районе) и на реке Алдан на переправе Мегино-Алдан - Кэскил (оба села в Томпонском районе).

Ранее власти Якутии запретили передвижение на легковых такси и межмуниципальные автобусные рейсы.

В Якутии зарегистрировано 311 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 43 человека, четверо умерли. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,4 млн человек, свыше 240 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 145 268 случаев заражения, выздоровели 18 095 человек, умерли 1 356. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.