Военный вертолет Ми-8 приступил к тушению природных пожаров в Ульяновской области

ТАСС, 5 мая. Вертолет Ми-8 Центрального военного округа (ЦВО) приступил к тушению природного пожара в Ульяновской области, который угрожал поселку Глотовка (население более 2 тыс. человек). Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой округа.

"По решению командующего войсками округа генерал-полковника Александра Лапина для защиты населенного пункта от пожара был выделен вертолет, дислоцированный в эскадрильи в городе Йошкар-Ола. На данный момент Ми-8 сделал шесть сбросов воды на очаги возгораний в Ульяновской области, сбросив более 12 тонн воды", - отмечается в сообщении.

По данным ГУ МЧС по региону, 4 мая в области было зарегистрировано два природных пожара: 70 га в Инзенском районе, 1,7 га в Барышском районе.