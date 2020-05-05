На Сахалине усилили масочный режим

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 мая. /ТАСС/. Масочный режим усилен на Сахалине, теперь индивидуальные средства защиты необходимо носить не только в общественном транспорте, но и в магазинах, аптеках и других общественных местах. Соответствующий указ губернатора региона Валерия Лимаренко во вторник размещен на официальном сайте правительства области.

"Гражданам использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в общественных местах, в том числе на объектах розничной и оптовой торговли, в организациях, оказывающих услуги и выполняющих работы, в общественном транспорте, аптеках, медицинских организациях", - говорится в документе.