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Пандемия коронавируса нового типа

На Сахалине усилили масочный режим

Жители региона должны использовать средства индивидуальной защиты в магазинах, аптеках, общественном транспорте и медицинских организациях

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 мая. /ТАСС/. Масочный режим усилен на Сахалине, теперь индивидуальные средства защиты необходимо носить не только в общественном транспорте, но и в магазинах, аптеках и других общественных местах. Соответствующий указ губернатора региона Валерия Лимаренко во вторник размещен на официальном сайте правительства области.

"Гражданам использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в общественных местах, в том числе на объектах розничной и оптовой торговли, в организациях, оказывающих услуги и выполняющих работы, в общественном транспорте, аптеках, медицинских организациях", - говорится в документе.

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Ранее индивидуальные средства защиты необходимо было носить только в общественном транспорте.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,5 млн человек, свыше 245 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 145268 случаев заражения, выздоровели 18095 человек, умерли 1356. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияЛимаренко, Валерий ИгоревичСахалинская областьПандемия коронавируса нового типа
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