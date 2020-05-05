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Пандемия коронавируса нового типа

Австралия и Новая Зеландия намерены открыть единую безопасную зону для поездок

Ограничения на поездки между государствами будут сняты, как только позволят "взаимные успехи в сдерживании распространения COVID-19"

СИДНЕЙ, 5 мая. /ТАСС/. Правительства Австралии и Новой Зеландии начнут работать над возобновлением поездок между странами и открытием единой безопасной зоны для путешествий. Об этом во вторник заявил глава австралийского правительства Скотт Моррисон по итогам заседания Национального кабинета Австралии, в работе которого приняла участие новозеландский премьер-министр Джасинда Ардерн.

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Моррисон отметил, что "Австралия и Новая Зеландия намерены открыть транстасманскую зону для путешествий и поездок, как только это будет безопасно сделать". "В какой-то момент и Австралия, и Новая Зеландия снова соединятся с остальным миром, но сейчас Новая Зеландия представляется наиболее очевидным первым пунктом назначения, когда речь заходит о международных поездках", - отметил австралийский премьер.

В совместном заявлении лидеры двух стран отметили, что ограничения на поездки между государствами будут сняты, как только позволят "взаимные успехи в сдерживании распространения COVID-19 [заболевание, вызываемое коронавирусом - прим. ТАСС], при этом защита [здоровья] австралийцев и новозеландцев останется абсолютным приоритетом".

Также Моррисон отметил, что в пятницу, 8 мая Национальный кабинет Австралии, в который входят ключевые министры федерального правительства и главы регионов, объявит список ограничений, подлежащих отмене в ближайшие недели. Ожидается, что уже первое смягчение эпидемиологических мер позволит более 1 млн человек в промышленных отраслях экономики и в туристическом бизнесе вернуться на работу.

В настоящий момент в Австралии выявлено 6 849 случаев заражения коронавирусом. В больницах страны находятся 70 человек, еще 824 пациента получают лечение амбулаторно. Вылечились 5 859 человек, умерли 96 заболевших.

Теги
АвстралияНовая ЗеландияАрдерн, ДжасиндаМоррисон, СкоттПандемия коронавируса нового типа
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