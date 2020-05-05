Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Курской области превысило 1 тыс.

КУРСК, 5 мая. /ТАСС/. Количество лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией среди жителей Курской области во вторник превысило 1 тыс. человек, сообщил оперативный штаб региона на своих страницах в соцсетях во вторник.

"За последние сутки в Курской области зарегистрировано 65 случаев заражения коронавирусом. Всего - 1 062 человека", - говорится в сообщении.

Всего с конца марта в Курской области выздоровели после перенесенной коронавирусной инфекции 176 человек, шесть пациентов умерли. В регионе завершили работу по формированию основного коечного фонда для пациентов с коронавирусом и с 4 мая приступили к работе по созданию резерва на базе городской больницы №1 Железногорска, на территории которого работает одно из крупнейших системообразующих предприятий области - Михайловский горно-обогатительный комбинат.