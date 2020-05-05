В НМИЦ эндокринологии открылся инфекционный корпус для пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Инфекционный корпус в Национальном медицинском исследовательском центре эндокринологии Минздрава России открывается для лечения людей с коронавирусной инфекцией, первого пациента примут уже сегодня. Об этом во вторник журналистам сообщила директор центра Наталья Мокрышева.

"В результате очень слаженных, очень серьезных, беспрецедентных действий мы сегодня открываем корпус на базе эндокринологического научного центра для приема пациентов с коронавирусной инфекцией. И, прежде всего это, конечно, пациенты с эндокринными заболеваниями. Сейчас мы ожидаем первого пациента, он уже заявлен в базе", - сказала она, отметив, что говорить о выходе России на плато по количеству заболевших еще рано.

Корпус рассчитан на 127 коек, из них 16 - реанимационные. По словам Мокрышевой, все пространство там изолировано, произведено зонирование для маршрутизации пациентов, а системы канализации и вентиляции четко продуманы.

Персонал центра обеспечен средствами индивидуальной защиты, медики также будут проходить обязательное тестирование. "Они будут полностью изолированы от другого штата НМИЦ эндокринологии, им будет обеспечено и уже обеспечено проживание, питание и препараты при необходимости для профилактики коронавирусной инфекции", - подчеркнула она, отметив, что планируется работа в четыре смены.

Прием пациентов с эндокринными заболеваниями, не зараженных коронавирусной инфекцией, в НМИЦ эндокринологии возобновится с 12 мая.