В Мурманской области год спустя почтили память жертв авиакатастрофы SSJ-100 в Шереметьеве

МУРМАНСК, 5 мая. /ТАСС/. Мурманчане возложили цветы к памятнику жертвам интервенции, ставшему стихийным мемориалом памяти и скорби о погибших в авиакатастрофе SSJ-100 ("Сухой Суперджет 100") в Шереметьеве, произошедшей 5 мая 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Мурманской области.

"5 мая для каждого из нас год назад стал днем страшной трагедии. Глава региона возложил цветы к памятнику жертвам интервенции. Как вы помните, год назад монумент стал местом памяти и скорби", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что 5 мая в храмах Мурманской области пройдут заупокойные литии по усопшим, одной из служб примет участие губернатор.

Авария произошла 5 мая 2019 года. В результате жесткой посадки SSJ-100 в мае 2019 года погиб 41 человек, в том числе 40 пассажиров. Собственнику воздушного судна - АО "ВЭБ-лизинг" - был причинен имущественный ущерб в размере 1,5 млрд рублей в связи с утратой самолета. Следственный комитет РФ в связи с катастрофой предъявил обвинение пилоту "Суперджета" Денису Евдокимову. Его дело уже поступило в суд.