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Пандемия коронавируса нового типа

Почти 50 тыс. заразившихся коронавирусом выявили в России за первые майские праздники

Большое количество тестов позволяет выявлять носителей вируса с бессимптомным течением болезни

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание, на котором планируется обсудить поэтапное смягчение ограничительных мер, введенных в стране из-за коронавируса. Соответствующие рекомендации должен представить Роспотребнадзор. Однако первые пять дней мая показывают, что распространение инфекции продолжается.

С 1 по 5 мая в России подтвердили еще 48 872 случая заражения коронавирусом, следует из данных федерального оперативного штаба. Их общее количество достигло 155 370, увеличившись с конца апреля почти на 46%.

Число заразившихся росло в среднем на 7,85% в сутки. В последние пять дней апреля показатель был менее 7,4%.

Сейчас на 100 тыс. россиян приходится примерно 106 случаев заражения против 72,6 случая в последний день предыдущего месяца.

Больше тестов, больше выздоровевших

За пять дней в России провели почти миллион тестов на коронавирус, всего с начала вспышки - более 4,4 млн. Такой масштаб тестирования позволяет выявлять носителей вируса, у которых нет симптомов: с начала мая обнаружили 23 680 подобных пациентов - более 48% всех подтвержденных случаев.

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При этом и выздоравливают все больше: за пять дней вылечились 8 246 человек. Всего выписаны уже 19 865 пациентов с коронавирусом - 12,8% всех инфицированных. Их доля 30 апреля составляла только 10,9%, а 23-го - менее 7,8%.

Условный показатель смертности, на два дня превысивший 1%, сейчас снизился до 0,93%. С 1 по 5 мая в стране из-за коронавируса умерли 378 человек, всего с начала вспышки - 1 451. По словам главного внештатного инфекциониста Минздрава Елены Малинниковой, низкая смертность достигается благодаря своевременному обращению пациентов к врачам, которые оказывают им качественную медицинскую помощь.

Доля Москвы вновь растет

География распространения коронавируса в России в начале мая стала меняться. Москва, чья доля в заболеваемости снижалась почти месяц, вновь выходит вперед.

За пять дней в столице подтвердили коронавирус у 26 376 человек (почти 54% всех выявленных за этот период случаев). Если 30 апреля на город приходилось 50,46% инфицированных в стране, то 5 мая - уже 51,56%.

В Подмосковье число заразившихся возросло на 4 051, до 15 761. Это 10,14% случаев, обнаруженных в России, в конце апреля этот показатель достигал 11%.

За пределами Москвы и области подтверждено в общей сложности 59 494 случая заражения (38,3%). Их доля, достигшая 1 мая 39%, медленно снижается, хотя уже в 16 регионах (не считая Москву и Подмосковье) число инфицированных превышает тысячу человек. Во вторник в этот перечень вошла Курская область.

Скоро ли плато

Эксперты до сих пор не пришли к единому мнению, когда распространение коронавируса в России выйдет на так называемое плато, что будет означать снижение выявляемых случаев.

Руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, ранее возглавлявшая Минздрав, говорила, что страна была "уже практически на плато" в последние недели. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и его коллега из Курской области Роман Старовойт заявляли, что в их регионах плато уже достигнуто.

Медики, однако, продолжают спорить. Замдиректора Национального исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава Владимир Чуланов считает, что плато стоит ждать примерно через две недели. А вот глава Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин прогнозирует стабилизацию ситуации ближе к концу июня - началу июля, и только в Москве и Московской области. Более того, предупредил он, осенью и зимой возможна вторая волна коронавируса.

Впрочем, сам по себе выход на плато еще не означает, что можно вздохнуть с облегчением, уверен главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, который сам заразился коронавирусом. "Я считаю, что выход на плато, снижение числа зараженных - это еще не конец истории и не полная победа над коронавирусом", - сказал он на онлайн-встрече Российского еврейского конгресса 1 мая.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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