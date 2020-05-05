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75-летие Победы
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Лукашенко пригласил глав других государств в Минск на парад Победы

Также президент Белоруссии заявил, что намерен адекватно отреагировать на критику по поводу планов провести парад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МИНСК, 5 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других государств приехать в Минск на парад Победы. С таким заявлением он выступил во вторник перед журналистами в ходе посещения полигона для испытаний мобильных машин Объединенного института машиностроения Национальной академии наук.

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"Публично приглашаю глав государств, хотя бы бывшего Союза, приехать в Минск, - сказал президент, слова которого приводит агентство БелТА. - Правильно было бы собраться в Минске. Это республика, которая была стерта с лица земли, которая первая приняла удар. Это самая пострадавшая республика - живой памятник войне".

Также президент намерен адекватно отреагировать на критику, звучащую по поводу планов руководства страны провести 9 мая в Минске военный парад по случаю Дня Победы. 

"Если в твой адрес сыплют обвинения, выдвигают версии, конечно, надо реагировать", - сказал Лукашенко.

3 мая Лукашенко заявил, что военный парад в честь 75-летия Победы имеет глубокое идеологическое и эмоциональное значение для Белоруссии, поэтому он не может быть отменен, несмотря на пандемию заболевания, вызванного коронавирусом. Между тем, ранее побывшие в стране эксперты Всемирной организации здравоохранения рекомендовали усилить социальное дистанцирование и отказаться от проведения массовых мероприятий, не допускать большого скопления людей.

 

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия75-летие Победы
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