Опрос: более половины россиян готовы обратиться к врачу при первых симптомах коронавируса

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Более половины россиян (55%) в случае возникновения симптомов, напоминающих заражение коронавирусом, готовы сразу обратиться к врачу, однако 7% будут ждать серьезного ухудшения самочувствия, свидетельствуют данные опроса Антикризисного социологического центра.

При сохранении температуры на протяжении нескольких дней за помощью обратятся 35% опрошенных.

При этом сейчас только каждый десятый думает, что распространение вируса может закончиться в мае (против почти трети в начале апреля) - ожидания сдвинулись на первый летний месяц. Режим самоизоляции считают оправданным 47% опрошенных против 62% в начале апреля.

В то же время у большинства находящихся на изоляции людей нет готовности посещать места скопления людей. Так, почти каждый пятый в случае отмены в ближайшее время режима самоизоляции старался бы еще какое-то время не выходить из дома без лишней необходимости. При этом более 40% готовы совершать прогулки в нелюдных местах. Выйти на работу согласны 44%. Лишь 17% считают возможным пойти в людное место, 8% - на массовое мероприятие.

Признаком безопасности ситуации для 43% является снижение заболеваемости до минимума. Только 8% считают оправданным прекращение дистанцирования после достижения пика заболеваемости. 11% опрошенных готовы оказаться в людном месте только после тестирования, которое покажет иммунитет к вирусу, а 8% - лишь после прививки против коронавируса.

Как отмечает генеральный директор ЦСП "Платформа" Мария Макушева, для большинства признаком безопасности является снижение заболеваемости до минимума, поэтому, пока он не достигнут, ограничения оправданы.

"Однако этот "минимум" может стать зоной противоречий и развития напряженности. Каково будет качество диалога в период, когда "минимум" уже наступит в глазах одних, уставших от самоизоляции, но еще не наступит для тех, кто принимает решения? В этот период людям особенно важно увидеть горизонт планирования власти, понять логику принимаемых решений, услышать, что происходит с заболеваемостью, не только от официальных лиц, но и от врачей", - добавила она.

Об опросе

Объем выборки - 1 тыс. респондентов. Данные представляют онлайн-аудиторию РФ в возрасте старше 18 лет в городах с населением более 100 тыс. человек по полу, возрасту, федеральному округу и размеру населенного пункта. Сбор данных проводился 24 апреля.

Социологический антикризисный центр открыт в апреле 2020 года по инициативе исследовательской компании OMI (Online Market Intelligence), специализирующейся на интернет-исследованиях с собственной онлайн-панелью респондентов в России, на Украине, в Казахстане и Белоруссии численностью более 1 млн человек, и Центра социального проектирования "Платформа", специализирующегося на консалтинге и проектах в области общественных и корпоративных процессов. Цель центра - более глубокое осмысление тех общественных изменений, которые происходят в том числе в связи с пандемией коронавируса.