В Киеве из-за карантина отменили праздничные мероприятия в День Победы

КИЕВ, 5 мая. /ТАСС/. Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы оставаться дома 8 и 9 мая и соблюдать карантинные ограничения, а также попросил политиков не использовать эти праздничные дни для дестабилизации ситуации.

"В этом году исполняется 75 лет со дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. Впрочем, в связи с ограничением массовых мероприятий их проводить в столице не будут. В этом году формат, к сожалению, будет другим", - сказал он во вторник на брифинге.

Кличко призвал киевлян оставаться дома, предложив вместо этого утроить акции памяти в социальных сетях. Свой призыв он объяснил принятыми по всей стране карантинными ограничениями. Мэр Киева также призвал политиков воздержаться от попыток дестабилизировать ситуацию. "Хочу предупредить тех людей, которые планируют во время праздников политические акции и провокации: не стоит эти дни использовать для дестабилизации ситуации и собственного пиара", - сказал Кличко.

В 2015 году Верховная рада приняла закон "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939 - 1945 годов". Согласно документу, с целью чествования памяти всех жертв Второй мировой войны 8 мая на Украине отмечается как День памяти и примирения. 9 мая в украинском календаре отмечается как День победы над нацизмом во Второй мировой войне и остается в настоящее время государственным праздником.

Тем не менее в феврале 2020 года занимавший тогда пост главы МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина не будет принимать участие в праздновании 75-й годовщины окончания Великой Отечественной войны 9 мая. В конце апреля фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Верховной раде призвала депутатов внести в повестку дня ближайшего заседания парламента постановление "О праздновании 75-й годовщины Победы", однако этого пока сделано не было.