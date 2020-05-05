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Пандемия коронавируса нового типа

Собянин обсудил с регионами России введение масочного режима в общественным местах

Участники совещания также обсудили вопросы обеспечения дополнительных выплат и безопасности медперсонала

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник провел селекторное совещание Госсовета по ситуации коронавирусом, где обсудили введение масочного режима в общественных местах и ряд других вопросов. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

В совещании приняли участие руководители федеральных органов исполнительной власти и главы субъектов РФ.

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"Мэр Москвы Сергей Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Государственного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. <…> На совещании обсуждалось введение масочного режима в общественных местах", - говорится в сообщении.

Участники совещания рассмотрели также вопросы обеспечения дополнительных выплат и безопасности медперсонала и сохранения необходимых объемов экстренной медицинской помощи по заболеваниям, не связанным с заражением коронавирусом.

Рабочая группа Государственного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции была образована распоряжением президента РФ Владимира Путина. Руководителем рабочей группы назначен Собянин.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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