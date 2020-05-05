Собянин обсудил с регионами России введение масочного режима в общественным местах

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник провел селекторное совещание Госсовета по ситуации коронавирусом, где обсудили введение масочного режима в общественных местах и ряд других вопросов. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.
В совещании приняли участие руководители федеральных органов исполнительной власти и главы субъектов РФ.
"Мэр Москвы Сергей Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Государственного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. <…> На совещании обсуждалось введение масочного режима в общественных местах", - говорится в сообщении.
Участники совещания рассмотрели также вопросы обеспечения дополнительных выплат и безопасности медперсонала и сохранения необходимых объемов экстренной медицинской помощи по заболеваниям, не связанным с заражением коронавирусом.
Рабочая группа Государственного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции была образована распоряжением президента РФ Владимира Путина. Руководителем рабочей группы назначен Собянин.