Собянин обсудил с регионами России введение масочного режима в общественным местах

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник провел селекторное совещание Госсовета по ситуации коронавирусом, где обсудили введение масочного режима в общественных местах и ряд других вопросов. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

В совещании приняли участие руководители федеральных органов исполнительной власти и главы субъектов РФ.