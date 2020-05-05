Страны возвращают своих граждан, ослабляют карантин и думают об экономике

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Мир обретает привычку жить в условиях пандемии нового коронавируса. В одних странах, как, например, в Китае, сняты почти все ограничения. В других странах карантин продолжается, но власти уже принимают меры для активизации экономики.

За минувшие сутки власти Китая выявили всего один новый случай заражения коронавирусом, ни один человек не умер, 87 выздоровели. Причем, по данным Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, новый случай заражения зафиксирован в Шанхае, куда инфицированный прибыл из-за рубежа.

При этом германские ученые утверждают, что человечеству предстоит столкнуться со второй и даже третьей волнами распространения коронавируса нового типа.

Число людей, умерших после заражения новым коронавирусом, в понедельник достигло 250 134, сообщили специалисты из Университета Джонса Хопкинса (США). Основываясь на информации федеральных и местных властей государств, они установили, что наибольшее число смертей приходится на США (почти 68,4 тыс.), Италию (29 тыс.), Испанию (около 25,3 тыс.), Великобританию (28,8 тыс.) и Францию (24,9 тыс.). Коронавирус был выявлен у 3,5 млн человек. Больше всего случаев инфицирования - 1 176 905 - выявлено в США. Далее по числу заражений следуют Испания (217 466), Италия (211 938) и Великобритания (191 831).

Бары, спортзалы и парикмахерские

Там, где власти сочли, что новый коронавирус практически побежден, жизнь постепенно налаживается. Разумеется, с соблюдением социальной дистанции и мер предосторожности. Так, в Гонконге с 8 мая смогут возобновить свою работу бары, спортзалы, кинотеатры, салоны красоты. Местным жителям разрешат собираться в группы до восьми человек вместо четырех. C 27 мая начнут открываться школы, которые оставались закрытыми с конца января. На этой неделе госслужащие вернулись в офисы, начали открываться музеи, библиотеки и спортивные площадки. Закрыты лишь ночные клубы, сауны и караоке-салоны.

Власти Малайзии сообщили о рекордно низком суточном приросте числа инфицированных за почти последние два месяца - всего 30. С 4 мая в стране досрочно завершено действие особого положения о перемещении граждан. Возобновляется практически вся экономическая деятельность при соблюдении определенных мер безопасности. Жителям страны разрешено передвижение между городами, прогулки, занятия спортом, посещение ресторанов и т.д. Однако, по-прежнему запрещены массовые собрания, в том числе традиционные базары в период месяца рамадан.

Правительство Ливана приступило 4 мая к реализации второго этапа плана по возобновлению экономической активности после почти двухмесячного перерыва. Согласно распоряжению МВД республики, в столице открылись парикмахерские и салоны по продаже автомобилей, однако обслуживание клиентов ведется строго по предварительной записи, чтобы не создавать очередей. Жителям Бейрута разрешено днем гулять по набережной. При этом горожанам предписано строго соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы, соблюдать дистанцию, носить защитные маски и перчатки.

Власти Израиля отменили с 5 мая для граждан запрет на выход из дома без уважительной причины. Отменяется также ограничение на проведение молитв на открытом пространстве на расстоянии не более 500 метров от дома или места работы, но остается в силе ограничение по количеству участников - не более 19 человек. Пляжи можно посещать только для занятий спортом. Кроме этого, со вторника при выполнении требований гигиены и социальной дистанции разрешено открытие библиотек, гостиниц, заповедников и объектов наследия, национальных парков и зоопарков. Торговые центры, рынки и тренажерные залы начнут работать с 7 мая, но с ограничениями.

Румыны с нетерпением ждут дня 15 мая, когда в стране будет положен конец режиму чрезвычайного положения, введенного из-за коронавируса. Как сообщил президент Клаус Йоханнис, жители республики смогут свободно передвигаться в пределах своего населенного пункта. Жители страны активно сопротивлялись ограничительным мерам. Так, в дни пасхальных праздников в ряде мест произошли столкновения групп населения с полицией, были случаи побега пациентов из карантина.

Германская федеральная земля Бавария с 6 мая снимает ограничения на передвижения граждан. С 6 мая будет разрешено собираться по двое на улице, соблюдая социальную дистанцию, и посещать близких родственников. Кроме того, власти региона разрешат посещать близких в домах престарелых при соблюдении строгих правил. Кроме того, в Баварии откроются все детские площадки. С 18 по 25 мая планируется постепенное возобновление работы ресторанов, а с 30 мая будет разрешено работать баварским отелям и гостиницам.

Вывоз граждан

Государства продолжают возвращать своих граждан из-за рубежа. Так, правительство Индии объявило о планах вернуть с 7 по 13 мая около 14 800 граждан, не сумевших выехать из-за пандемии коронавируса. Для этого готовятся 64 вывозных рейса, прием, как подчеркнули представители властей, на платной основе. В первую очередь индийцев будут вывозить из 12 стран: Бангладеш, Бахрейн, Великобритания, Катар, Кувейт, Малайзия, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Сингапур, США, Филиппины. После 13 мая будут запланированы новые вывозные авиарейсы с учетом опыта проведения первой волны. При этом в Индии до середины мая продлен режим строгой изоляции для граждан.

О вывозе своих граждан сообщили и власти Казахстана. За первые несколько дней мая из России вернулись свыше 400 граждан республики. Согласно официальным данным, это в основном студенты, проходящие обучение в РФ. В мае казахстанские компании возобновили полеты между несколькими крупными городами страны. До 11 мая в Казахстане продолжает действовать режим ЧП.

Из России 5 мая вернулась в Киргизию группа из 519 граждан этой страны. Из-за закрытия границ в результате распространения коронавируса люди с середины марта находил в Оренбургской области. Там остаются еще 70 граждан Киргизии, которые прибыли в РФ на автомобилях и ожидают открытия границы Казахстана.

Карантин продолжается

В то же время ограничения сохраняются в Сингапуре, где число инфицированных коронавирусом превысило 19,4 тыс. человек, что является самым высоким показателем в Юго-Восточной Азии. На данный момент в стране закрыты все учреждения, которые не имеют социальной значимости и не являются основополагающими для поддержания стабильной жизнедеятельности государства. Занятия в школах и вузах переведены на дистанционную форму. Продолжают работать продовольственные магазины, аптеки, а кафе и рестораны продают еду только навынос. Запрет на перемещение по городу введен не был, однако власти обязали граждан при выходе на улицу носить маски.

Действие режима ЧС сохраняется в Японии до 31 мая.

Еще на месяц с 5 мая продлен режим ЧС и на палестинских территориях. Соответствующий указ по итогам совещания правительства подписал президент Палестины Махмуд Аббас. К настоящему моменту на палестинских территориях выявлено 480 случаев заражения, умерли четыре человека, свыше 90 выздоровели.