МарГУ начал проект по цифровой медицине, позволяющий выявлять пневмонию

"Ученые МарГУ определяют коронавирусную пневмонию с помощью искусственного интеллекта. Запущен проект по цифровой медицине, направленный на поиск аномалий в рентгеновских снимках при помощи глубокого машинного обучения. Благодаря научным разработкам ученых вуза, можно с точностью 98% определить пневмонию. Нейронные сети анализируют оцифрованные рентген-снимки легких и составляют заключение, где указано наличие или отсутствие характерных для коронавирусной пневмонии признаков, что позволяет рассчитать вероятность диагноза "COVID-19", - говорится в сообщении.

ТАСС, 5 мая. Марийский государственный университет запустил проект по цифровой медицине, позволяющий выявлять пневмонию с помощью искусственного интеллекта, сообщили во вторник в пресс-службе вуза.

По словам декана медицинского факультета вуза Виктора Никитина, разработки ученых позволят своевременно диагностировать пневмонию. "В условиях пандемии очень важно стабилизировать работу медицинских учреждений. Разработки ученых МарГУ в области искусственного интеллекта помогут снизить нагрузку на врачей. Как известно, поражение легких является одним из самых распространенных вариантов течения COVID-19, поэтому именно своевременная диагностика и последующее лечение способны предотвратить тяжелые последствия заболевания", - цитирует пресс-служба Никитина.

В настоящее время вуз ведет исследование по обучению нейронных сетей для определения вирусной и бактериологической пневмонии. Планируется открыть научно-исследовательскую лабораторию в области цифровой медицины на медицинском факультете, уточнили в вузе.

Марийский государственный университет - опорный вуз республики Марий Эл, включает девять факультетов, пять институтов, около 100 направлений подготовки и специальностей. Создан 1 января 1972 года.

По данным на вторник, количество заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России составляет 155 370 человек. Выздоровели 19 865 человек, 1451 - умер. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.