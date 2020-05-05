Псковские власти намерены ввести перчаточный режим для жителей

ПСКОВ, 5 мая. /ТАСС/. Власти Псковской области, где сейчас граждане обязаны носить маски в общественных местах, введут перчаточный режим для жителей. Специалисты выдадут рекомендации гражданам, где будет пояснено - каким видом перчаток нужно пользоваться при посещении конкретных общественных мест, во вторник заявил губернатор Михаил Ведерников в ходе заседания регионального оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

"Исходя из той информации, которую Сергей Семенович Собянин сегодня сказал, к обязательному масочному режиму в общественных местах, в транспорте, нужно добавить перчаточный режим и соответствующие рекомендации людям необходимо дать", - сказал Ведерников, комментируя выступление мэра Москвы Сергея Собянина, который во вторник на селекторном совещании Госсовета по ситуации коронавирусом обсудил введение масочного режима в общественных местах.