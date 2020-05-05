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Пандемия коронавируса нового типа

Псковские власти намерены ввести перчаточный режим для жителей

В ближайшее время власти области пояснят гражданам, как правильно нужно будет выполнять это предписание

ПСКОВ, 5 мая. /ТАСС/. Власти Псковской области, где сейчас граждане обязаны носить маски в общественных местах, введут перчаточный режим для жителей. Специалисты выдадут рекомендации гражданам, где будет пояснено - каким видом перчаток нужно пользоваться при посещении конкретных общественных мест, во вторник заявил губернатор Михаил Ведерников в ходе заседания регионального оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

"Исходя из той информации, которую Сергей Семенович Собянин сегодня сказал, к обязательному масочному режиму в общественных местах, в транспорте, нужно добавить перчаточный режим и соответствующие рекомендации людям необходимо дать", - сказал Ведерников, комментируя выступление мэра Москвы Сергея Собянина, который во вторник на селекторном совещании Госсовета по ситуации коронавирусом обсудил введение масочного режима в общественных местах.

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Ведерников также добавил, что Псковская область одной из первых ввела масочный режим. По словам губернатора, в ближайшее время власти региона пояснят гражданам, как правильно нужно будет выполнять предписание перчаточного режима. "Чтобы все понимали, когда это необходимо, как и этими перчатками нужно пользоваться, дадим разъяснение, что такое медицинские перчатки, хозяйственные перчатки, помогают одни или другие защититься, чтобы люди понимали и каждый для себя мог определить каким видом перчаток он будет пользоваться и в каких местах это будет обязательно для исполнения", - сказал Ведерников.

В регионе на данный момент выявлено 252 случая заражения. По данным регионального оперативного штаба, в Псковской области зафиксировали восемь летальных исходов. Выздоровели 32 человека.

Теги
РоссияВедерников, Михаил ЮрьевичПсковская областьПандемия коронавируса нового типа
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