Псковские власти открыли кладбища и магазины одежды

ПСКОВ, 5 мая. /ТАСС/. Власти Псковской области на фоне пандемии коронавируса разрешили гражданам посещать кладбища, а также сняли запрет на работу непродовольственных магазинов, торгующих одеждой. Об этом во вторник заявил губернатор Михаил Ведерников в ходе заседания регионального оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

"Возможность снятия запрета на посещение кладбищ. Александр Васильевич [Нестерук - руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области] в своем выступлении сказал, что возражений не будет, чтобы кладбища были открыты. Мы традиционные дни года, когда люди приезжали, поминали своих близких, вынуждены были лишить людей такой возможности. Многие запланировали привести в порядок могилки, где-то поставить памятники. Такую возможность людям нужно предоставить. Очень прошу: соблюдайте все предписанные меры. Если мы будем видеть серьезные нарушения, придется вернуться к возобновлению ограничительных мер", - сказал губернатор.

Еще одно ослабление мер, озвученное губернатором, касается работы небольших магазинов, торгующих преимущественно предметами одежды. "Много обращений с учетом, что людям нужно переходить с зимней, осенней одежды на весеннюю, на летнюю. Просил бы рассмотреть возможность начала работы товаров одежды, непродовольственных магазинов, которые находятся в отдельно стоящих зданиях, с отдельным выходом, с соблюдением всех мер безопасности, масочного, перчаточного режима, ограничения количества человек. Мы будем строго контролировать. Если начнем фиксировать нарушения, вернем все назад", - отметил глава региона.

В ходе заседания оперативного штаба руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук пояснил, что разрешение работать получат "небольшие магазины, которые имеют изолированные входы и распложены на первых этажах зданий". При этом глава регионального управления Роспотребнадзора высказался против открытия парков и общественных пространств для прогулок. По словам Нестерука, "это одно из первых, к чему надо вернуться, когда ситуация будет улучшена".

По словам Ведерникова, об открытии парков для прогулок в адрес властей поступает много просьб от граждан, в том числе от семей с детьми. Однако, запрет будет продлен до 12 мая. Он поручил сотрудникам администрации за это время разработать специальный регламент посещения таких мест гражданами.

"Тяжело сидеть столько времени дома, и детям нужен свежий воздух. Давайте активно будем ждать, сохраняя запрет до 12 числа. Подумаем, если обстановка будет позволять, то с какими ограничительными мерами это можно будет разрешить, может быть для отдельных категорий граждан. Возможно, это будут отдельные места, либо время как-то будет разведено, чтобы люди старшего поколения могли выйти на улицу, а какое-то время мамы с детьми, а в какое-то время все остальные. Такой практики в регионах пока еще нет", - уточнил губернатор.

В регионе на данный момент выявлено 252 случая заражения. По данным регионального оперативного штаба, в Псковской области зафиксировано 8 летальных исходов. Выздоровели 32 человека.