Число заразившихся коронавирусом на "Автовазе" возросло до трех

САМАРА, 5 мая. /ТАСС/. Количество зараженных коронавирусом на "Автовазе" возросло до трех человек. Об этом говорится в сообщении профсоюзной организации, распространенном во вторник.

"Инфицированных сотрудников завода - 3", - говорится в сообщении.

Ранее на предприятии было выявлено двое заразившихся - сотрудники службы цепочек поставок (логистика) и прессового производства. Третий заразившийся выявлен в службе логистики. "Компания совместно с Роспотребнадзором определяет круг его общения", - говорится в сообщении профсоюза.

В настоящее время производство автомобилей приостановлено, поскольку продажи "Автоваза" на фоне кризиса находятся почти на нуле, при этом затраты составляют около 2 млрд рублей в неделю. Возобновить производство планируется 18 мая.

"Автоваз" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.