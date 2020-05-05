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Пандемия коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом на "Автовазе" возросло до трех

Производство автомобилей на заводе приостановлено до 18 мая

САМАРА, 5 мая. /ТАСС/. Количество зараженных коронавирусом на "Автовазе" возросло до трех человек. Об этом говорится в сообщении профсоюзной организации, распространенном во вторник.

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"Инфицированных сотрудников завода - 3", - говорится в сообщении.

Ранее на предприятии было выявлено двое заразившихся - сотрудники службы цепочек поставок (логистика) и прессового производства. Третий заразившийся выявлен в службе логистики. "Компания совместно с Роспотребнадзором определяет круг его общения", - говорится в сообщении профсоюза.

В настоящее время производство автомобилей приостановлено, поскольку продажи "Автоваза" на фоне кризиса находятся почти на нуле, при этом затраты составляют около 2 млрд рублей в неделю. Возобновить производство планируется 18 мая.

"Автоваз" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

Теги
РоссияСамарская областьПандемия коронавируса нового типа
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