Росгвардия проведет 7 мая в "Одноклассниках" онлайн-концерт "Под знаменем Победы"

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Росгвардия выступила организатором онлайн-концерта "Под знаменем Победы", который в условиях ограничительных мер в связи с распространением коронавируса нового типа пройдет 7 мая в соцсети "Одноклассники". Его участниками станут заслуженный артист России Сергей Маховиков, его супруга - актриса театра и кино Лариса Шахворостова, а также творческие коллективы Росгвардии, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе устроителей мероприятия.

"Наши войска имеют богатую и героическую историю. В том числе и связанную с войсками НКВД, которые в годы Великой Отечественной войны принимали самое непосредственное участие как в боевых действиях, так и в охране тыла Красной Армии, обеспечении охраны важных объектов, которые работали для фронта, боролись с диверсантами и защищали граждан от преступников. Сегодня в наших рядах 449 ветеранов Великой Отечественной войны, которые служили в наших войсках. И в этот великий праздник мы вспоминаем не только тех, кто жив, но и тех, кто, к сожалению, уже покинул нас", - сказал официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, чьи слова привели в пресс-службе организаторов онлайн-концерта.

"Концертом "Под знаменем Победы" участники и организаторы поздравят не только ветеранов Великой Отечественной войны и всех граждан нашей страны, но и поблагодарят тех, кто находится сейчас на передовой борьбы с распространением коронавируса - в первую очередь, медицинских работников и, конечно, сотрудников Росгвардии, обеспечивающих порядок на улицах российских городов", - отметили в пресс-службе.

Об участниках концерта

Список участников предстоящего концерта открывается именем заслуженного артиста России Сергея Маховикова, который является членом совета по культуре Росгвардии. Акция "Под знаменем Победы" - уже второй масштабный совместный проект ведомства с актером.

"В прошлом году ко Дню Победы мы проводили акцию "Пока сердца для чести живы", которая была посвящена военной теме в поэзии. Сейчас мы говорим о музыке и поэзии на передовой", - пояснил замысел предстоящей онлайн-акции Сергей Маховиков. "И сейчас во многом благодаря искусству мы выстоим в этой непростой ситуации! Мы хотим донести до слушателей, что побеждаем мы не только лекарствами и оружием, но и духом", - заявил артист.

Вместе с Маховиковым в концерте примет участие его супруга - популярная актриса театра и кино Лариса Шахворостова, а также творческие коллективы Росгвардии - ансамбль песни и пляски Центрального округа войск национальной гвардии под управлением Александра Мещерякова, ансамбль песни и пляски Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э.Дзержинского под управлением Николая Железняка. За дирижерский пульт встанут Александр Мещеряков и Александр Суворов.

В ходе прямой трансляции акции "Под знаменем Победы", которая начнется 7 мая в 15:00 мск, участники концерта будут отвечать на вопросы зрителей. Свои вопросы в прямом эфире смогут задавать также военнослужащие и сотрудники Росгвардии. Онлайн-трансляция будет доступна для просмотра на странице Росгвардии на сайте "Одноклассники", в официальных группах ведомства в Instagram, "ВКонтакте" и на видеохостинге YouTube, проинформировали в пресс-службе акции.