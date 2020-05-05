Риск заражения врачей НИИ Джанелидзе в Петербурге снизился после поставок средств защиты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая. /ТАСС/. Научно-исследовательский институт скорой помощи (НИИ СП) имени И.И. Джанелидзе в Санкт-Петербурге решил проблему дефицита средств защиты для медицинских работников, чтобы повысить их безопасность. Об этом сообщил ТАСС во вторник директор НИИ СП Джанелидзе профессор Валерий Парфенов.

"До недавнего времени снабжение стационара средствами индивидуальной защиты не было ритмичным. В этой связи некоторые отделения испытывали дефицит СИЗов, что приводило к дополнительным сложностям работы медицинского персонала. Как велит профессиональный долг, врачи, медсестры, санитарки находятся на передовой борьбы с болезнью и, к сожалению, сами болеют. Мы понесли утрату, скончалась медсестра травматологического отделения", - сказал он.

По данным городского комитета по здравоохранению, среди сотрудников НИИ скорой помощи в Петербурге с начала апреля подтверждено 111 случаев заражения коронавирусной инфекцией, хотя он не относится к группе стационаров, оказывающих медицинскую помощь пациентам с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Учреждение продолжает принимать больных по уникальным профилям, таким как ожоги и токсикология.

По словам Валерия Парфенова, "по состоянию на сегодняшний день НИИ Скорой помощи обеспечено достаточным количеством одноразовых костюмов, комбинезонов, респираторов, перчаток, медицинских масок, халатов и шапочек". Он заверил, что имеющегося запаса хватит на месяц, и в период праздничных дней количество защитных средств удвоится благодаря дополнительной поставке в том числе от спонсоров.

Ежедневно в НИИ СП госпитализируют около 100 больных всех профилей, в том числе те, кто имеет высокий риск инфекционного и вирусного поражения легких. Если выявляются пациенты с внебольничной пневмонией или с положительным тестом на коронавирус, то они переводятся в специализированные отделения НИИ СП, далее, в зависимости от течения основного заболевания, направляются в профильные стационары для лечения COVID-19. На отделениях института усилен противоэпидемический режим, увеличена норма выдачи дезинфицирующих средств, повышена кратность обработки помещений.

Выплаты пострадавшим

Ранее городской комитет по здравоохранению сообщал, что инфекционная Боткинская больница Санкт-Петербурга приняла на лечение 251 медицинского работника, заразившегося коронавирусом. Случаи заражения медработников были зафиксированы в Мариинской больнице, НИИ им. Вредена, больнице Святого Георгия и других учреждениях здравоохранения, включая поликлиники.

Правительство города одним из первых в России установило дополнительные выплаты медицинским работникам, заразившимся коронавирусом при выполнении своих обязанностей. В случае заражения медицинского работника коронавирусной инфекцией ему предоставляется единовременная выплата в размере 300 тыс. рублей, если заражение привело к инвалидности, то медработник получит 500 тыс. рублей. В случае смерти медицинского работника в связи с заражением коронавирусной инфекцией членам его семьи предоставляется пропорционально единовременная выплата в размере 1 млн рублей.

По последним данным, в Петербурге выявлено 5 572 случая заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 1 468 человек, умерли 37.