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Пандемия коронавируса нового типа

В Дагестане умер сотрудник полиции с коронавирусом

Ему было 46 лет

МАХАЧКАЛА, 5 мая, /ТАСС/. Сотрудник полиции, инфицированный новым коронавирусом, умер от двусторонней пневмонии в Дагестане, сообщает ГУ МВД по региону на своей странице в Instagram.

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"Мы потеряли еще одного своего коллегу. 4 мая 2020 года примерно в 22:40 в Медико-санитарной части МВД Дагестана от двусторонней пневмонии на 47-м году жизни скоропостижно скончался заместитель командира по материально-техническому обеспечению полка (комендантского) по охране объектов УМВД России по городу Махачкала подполковник полиции Магомед Магомедов", - говорится в сообщении.

По данным регионального МВД, за 22 года службы в ОВД за добросовестное исполнение служебных обязанностей Магомедов неоднократно награждался государственными и ведомственными наградами.

В конце апреля министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов в видеообращении к жителям республики сообщил, что за неделю в Дагестане от пневмонии, вызванной коронавирусом, умерли три сотрудника органов внутренних дел, и принес соболезнования их родным и близким.

По последним данным регионального оперштаба, в Дагестане 2086 подтвержденных положительных результатов на коронавирус, 14 человек умерли, 325 выздоровели. В республике обследованы 22519 человек. Более 3 тыс. находятся на самоизоляции.

Теги
РоссияДагестанПандемия коронавируса нового типа
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