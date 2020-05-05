В Уфу прибыл вывозной рейс из Турции

В Twitter Минтранса России сообщается, что всего на борту самолета находились 160 пассажиров. Из них 67 человек остались в Ростове-на-Дону, где самолет "Аэрофлота" совершил промежуточную посадку. До Уфы полетели 92 пассажира и 1 человек затем отправится в Москву.

Из-за ситуации с распространением коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение. Перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.