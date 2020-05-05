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В Уфу прибыл вывозной рейс из Турции

На борту было 92 российских туриста

УФА, 5 мая. /ТАСС/. Международный аэропорт Уфа принял рейс Анталья - Ростов - Уфа - Москва с российскими туристами. Это следует из данных онлайн-табло аэропорта.

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В Twitter Минтранса России сообщается, что всего на борту самолета находились 160 пассажиров. Из них 67 человек остались в Ростове-на-Дону, где самолет "Аэрофлота" совершил промежуточную посадку. До Уфы полетели 92 пассажира и 1 человек затем отправится в Москву.

Из-за ситуации с распространением коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение. Перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.

Теги
РоссияБашкортостанПандемия коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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