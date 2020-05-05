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75-летие Победы

Президент Черногории отметил роль Красной армии в победе над фашизмом

Мило Джуканович также выразил соболезнования России в связи с умершими от заболевания, вызванного коронавирусом

БЕЛГРАД, 5 мая. /ТАСС/. Красная армия внесла неизмеримый вклад в победу над фашизмом во Второй мировой войне. Об этом говорится в телеграмме президента Черногории Мило Джукановича, направленной им его российскому коллеге Владимиру Путину, сообщила во вторник пресс-служба черногорского лидера.

"В этом году мы отмечаем 75-ю годовщину союзнической победы над фашизмом, в которую неизмеримый вклад внесла Красная армия и в основании которой высечено общенародное восстание 13 июля, первое в порабощенной Европе", - заявил Джуканович.

Он также выразил соболезнования России в связи с умершими от заболевания, вызванного коронавирусом. "Мир столкнулся с глобальным кризисом здравоохранения в новейшей истории. Его необозримые последствия показывают, что солидарность, сотрудничество, взаимопонимание и доверие - единственный действенный ответ этому вызову", - говорится в тексте телеграммы.

Восстание 13 июля 1941 года было организовано Коммунистической партией Югославии и носило в Черногории общенародный характер. Восставшие уничтожили черногорский оккупационный гарнизон численностью около 1 тыс. солдат. Выступление было подавлено в середине августа итальянскими войсками. Во времена Югославии 13 июля отмечалось в стране как День восстания народа Черногории. В современной Черногории эта дата отмечается как День государственности.

Теги
ЧерногорияРоссия75-летие Победы
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