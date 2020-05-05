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Пандемия коронавируса нового типа

В Кировской области разрешили работу автосалонов и мебельных магазинов

Торговые и развлекательные центры в регионе закрыты до 11 мая

КИРОВ, 5 мая. /ТАСС/. Власти Кировской области с 6 мая разрешили возобновить работу автосалонам, магазинам по продаже строительных товаров и мебели, а также садово-огородническим магазинам, сообщили во вторник в оперштабе.

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"С 6 мая при соблюдении санитарных норм смогут начать работать садово-огороднические магазины, магазины по продаже строительных товаров, мебели и автосалоны. Решение было принято сегодня членами оперштаба по предупреждению коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

В оперштабе уточнили, что работа торговых и развлекательных центров по-прежнему ограничена до 11 мая включительно.

С 25 апреля в регионе также возобновили работу ремонтные мастерские, ортопедические салоны, риелторы, страховые компании и организациям по продаже саженцев и садового инвентаря, а также обрабатывающие производства, за исключением предприятий в эпидемиологически неблагополучных районах.

В Кировской области за сутки выявлено 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число заражений составляет 684, выписаны после выздоровления 103 человека. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, всего зарегистрировано 145 268 случаев заражения, выздоровели 18 095 человек, умерли 1 356. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,5 млн человек, свыше 245 тыс. умерли.

Теги
РоссияКировская областьПандемия коронавируса нового типа
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