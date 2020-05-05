МИД Великобритании ожидает новых кибератак с целью сбора сведений о коронавирусе

ЛОНДОН, 5 мая. /ТАСС/. Власти Великобритании ожидают, что отмеченные Лондоном и Вашингтоном кибератаки с целью сбора сведений о новом коронавирусе будут продолжаться в ближайшие недели и месяцы. Об этом заявил во вторник на брифинге глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб, подчеркнувший, что правительство страны принимает различные меры для противостояния угрозе со стороны хакерских группировок.

"Мы ожидаем, что в ближайшие недели и месяцы эта хищническая криминальная деятельность продолжит развиваться, и принимаем целый ряд мер для борьбы с данной угрозой. Среди прочего мы, как было сделано сегодня, будем делиться информацией о природе подобных угроз, чтобы предприятия, граждане и наши международные партнеры смогли надежнее защитить себя от разнообразных кибератак со стороны недружественных государств и преступных группировок", - сказал Рааб.

Предупреждение спецслужб

Ранее во вторник спецслужбы Великобритании и Соединенных Штатов распространили совместное заявление о том, что целями хакерских группировок в последнее время становятся фармацевтические компании, медицинские учреждения, государственные организации, лаборатории и научно-исследовательские институты, занимающиеся новым коронавирусом. По словам Рааба, такие кибератаки могут представлять угрозу для здоровья и жизни людей, так как создают дополнительную нагрузку на организации, занимающиеся лечением людей и борьбой с новым коронавирусом.

Он подчеркнул, что специализирующиеся на таких атаках группировки представляют особую опасность и "часто связаны с другими государственными субъектами". Министр отметил, что кибератаки могут предприниматься с различными целями - от финансового вымогательства до шпионажа, при этом зачастую злоумышленники похищают большие объемы личных данных и информации, защищенной правом интеллектуальной собственности. Он добавил, что британские власти связались с организациями, которые подверглись подобным атакам, чтобы уведомить их о наличии угрозы и шагах, которые им следует предпринять для защиты информации и сведения к минимуму уже полученного урона.

"Большинство людей и стран сплотились, чтобы вместе победить коронавирус, однако всегда будут те, кто стремится воспользоваться кризисом в своих криминальных и враждебных целях. Мы знаем, что киберпреступники и иные группировки злоумышленников выбирают себе в качестве целей частных лиц, организации и бизнес, используя мошеннические и фишинговые схемы, эксплуатирующие проблему COVID-19, - сказал Рааб. - Это сложно организованные объединения атакующих компьютерные системы хакеров, в среде специалистов по кибербезопасности их называют высокотехнологической длительной угрозой. В настоящий момент у нас есть убедительные доказательства того, что такие криминальные группировки активно пытаются взламывать национальные и международные организации, занимающиеся борьбой с пандемией".