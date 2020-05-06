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Пандемия коронавируса нового типа

Япония пересмотрит рекомендации о порядке обращения к врачу при подозрении на коронавирус

В новом своде рекомендаций акцент сделают на таких симптомах, как затруднение дыхания, серьезная слабость и жар

ТОКИО, 6 мая. /ТАСС/. Власти Японии приняли решение пересмотреть базовые рекомендации, на основе которых местные жители должны принимать решение о том, когда стоит обращаться к врачу в случае появления подозрений на заражение коронавирусом. Об этом в среду сообщило японское общественное телевидение.

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По его данным, пересмотр коснется пункта, согласно которому местным жителям рекомендуют обращаться к врачу в том случае, когда температура выше 37,5 градусов Цельсия держится больше четырех дней. Японский Минздрав последовательно придерживался позиции, согласно которой обращаться к врачу необходимо в том случае, если высокая температура держится на протяжении нескольких дней, однако этот подход столкнулся с серьезной критикой в обществе.

В новом своде рекомендаций акцент будет сделан на таких симптомах, как затруднение дыхания, серьезная слабость и жар. В случае с пожилыми людьми им будет рекомендовано обращаться к врачу сразу при появлении таких симптомов, как кашель или высокая температура.

Общее число заразившихся новым коронавирусом на территории Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess ("Даймонд принсесс"), превысило 16 тыс., умерли по крайней мере 579 человек, выздоровели порядка 5,2 тыс. 313 пациентов находятся в тяжелом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

8 апреля в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, в префектурах Осака и Хёго на юго-западе главного японского острова Хонсю и в префектуре Фукуока на острове Кюсю начал действовать режим чрезвычайной ситуации, объявленный премьер-министром Японии Синдзо Абэ. 16 апреля глава правительства расширил его на всю территорию страны. 4 мая срок действия режима ЧС был продлен до 31 мая.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 3,6 млн человек, зафиксировано свыше 250 тыс. смертельных исходов.

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ЯпонияПандемия коронавируса нового типа
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