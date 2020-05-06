Медсестры хабаровского перинатального центра заразились коронавирусом

ХАБАРОВСК, 6 мая. /ТАСС/. Две медсестры хабаровского перинатального центра, где выхаживают недоношенных детей, заразились коронавирусной инфекцией. Об этом сообщило учреждение на своей странице в Instagram.

В соцсетях и местных СМИ появилась информация от одной из пациенток перинатального центра, которая сообщила о том, что она и один из ее недоношенных детей заразились коронавирусной инфекцией. Женщина также рассказала, что в центре не соблюдали меры профилактики распространения инфекции.

"Перинатальный центр работает в соответствии с санитарным законодательством, соблюдаются все нормативы. Согласно введенным правилам, центр регулярно обследует свой персонал на COVID-19. По данным Роспотребнадзора, из общего количества инфицированных коронавирусом 20-25% не имеют симптомов. Кроме того, заболевание у таких людей не развивается. Такая ситуация сложилась и с двумя медсестрами в отделении патологии недоношенных детей", - говорится в сообщении учреждения.

Отмечается, что у медсестер не было симптомов заболевания, инфицирование коронавирусом было выявлено при плановом обследовании. Идет обследование всех контактных.

"Персонал отделения патологии новорожденных и недоношенных детей работает в режиме инфекционного госпиталя - в масках, перчатках и в защитных халатах", - говорится в сообщении. Пока не сообщается, будут ли приняты дополнительные меры по режиму работы учреждения.

Всего в Хабаровском крае, по данным министерства здравоохранения региона за прошлые сутки, зарегистрировано 699 случаев заболевания, семь человек умерли, более 170 выздоровели. На лечении находятся 520 пациентов, из них пять в тяжелом состоянии, в том числе двое на аппарате искусственной вентиляции легких.

КГБУЗ "Перинатальный центр" в Хабаровске оказывает помощь жителям края и других регионов Дальневосточного федерального округа, в частности беременным и новорожденным детям группы высокого риска.