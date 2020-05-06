В Южной Корее отменили некоторые ограничения в связи с улучшением ситуации с коронавирусом

СЕУЛ, 6 мая. /ТАСС/. Режим социального дистанцирования, действовавший в Республике Корея с конца февраля, со среды заменен более мягким режимом, который власти назвали повседневным карантином. Как сообщил центральный штаб по противодействию стихийным бедствиям, чрезвычайным ситуациям и катастрофам, решение о смягчении режима принято в связи с тем, что ситуация с распространением нового коронавируса в стране постепенно выходит на контролируемый уровень.

В этой связи с 6 мая планируется постепенно снять запрет на проведение массовых мероприятий при условии, что их организаторы будут гарантировать соблюдение правил эпидемиологической безопасности. Кроме того, возобновляется работа государственных учреждений культуры, в том числе музеев и галерей, а также национальных парков. В стране также планируется постепенно открывать школы и другие учебные заведения, сократить число работающих удаленно сотрудников.

Между тем, как отметили представители штаба по противодействию ЧС, повседневный карантин не означает полного возвращения к обычной жизни. Находясь в общественных местах, граждане по-прежнему обязаны носить защитные маски и соблюдать дистанцию около двух метров. Сохраняется требование регулярно мыть руки, проводить дезинфекцию помещений и соблюдать другие меры предосторожности.

Число случаев заражения новым коронавирусом в стране составляет 10 806, общее число летальных исходов достигло 255. При этом на протяжении последних нескольких дней в Южной Корее все зафиксированные новые случаи заражения являются завозными, они были выявлены в пунктах въезда в страну.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.