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Пандемия коронавируса нового типа

В Южной Корее отменили некоторые ограничения в связи с улучшением ситуации с коронавирусом

С 6 мая в стране планируют постепенно снять запрет на проведение массовых мероприятий при условии, что их организаторы будут гарантировать соблюдение правил эпидемиологической безопасности

СЕУЛ, 6 мая. /ТАСС/. Режим социального дистанцирования, действовавший в Республике Корея с конца февраля, со среды заменен более мягким режимом, который власти назвали повседневным карантином. Как сообщил центральный штаб по противодействию стихийным бедствиям, чрезвычайным ситуациям и катастрофам, решение о смягчении режима принято в связи с тем, что ситуация с распространением нового коронавируса в стране постепенно выходит на контролируемый уровень.

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В этой связи с 6 мая планируется постепенно снять запрет на проведение массовых мероприятий при условии, что их организаторы будут гарантировать соблюдение правил эпидемиологической безопасности. Кроме того, возобновляется работа государственных учреждений культуры, в том числе музеев и галерей, а также национальных парков. В стране также планируется постепенно открывать школы и другие учебные заведения, сократить число работающих удаленно сотрудников.

Между тем, как отметили представители штаба по противодействию ЧС, повседневный карантин не означает полного возвращения к обычной жизни. Находясь в общественных местах, граждане по-прежнему обязаны носить защитные маски и соблюдать дистанцию около двух метров. Сохраняется требование регулярно мыть руки, проводить дезинфекцию помещений и соблюдать другие меры предосторожности.

Число случаев заражения новым коронавирусом в стране составляет 10 806, общее число летальных исходов достигло 255. При этом на протяжении последних нескольких дней в Южной Корее все зафиксированные новые случаи заражения являются завозными, они были выявлены в пунктах въезда в страну.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.

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Республика КореяПандемия коронавируса нового типа
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