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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Эквадора продлили на месяц режим чрезвычайного положения в связи с коронавирусом

Президент страны Ленин Морено также сообщил, что правительство планирует перераспределить бюджетные средства

БУЭНОС-АЙРЕС, 6 мая. /ТАСС/. Правительство Эквадора приняло решение продлить на 30 дней режим чрезвычайного положения, введенный в республике из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил во вторник эквадорский президент Ленин Морено.

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"При поддержке Совета безопасности мы продлеваем с 16 мая еще на 30 дней режим чрезвычайного положения", - написал он в Twitter. Морено также сообщил, что правительство планирует перераспределить бюджетные средства в связи с пандемией.

Президент Эквадора объявил чрезвычайное положение 16 марта. В соответствии с конституцией страны, режим ЧП вводится максимум на 60 дней. По истечении этого срока режим ЧП может быть продлен на 30 дней.

В конце апреля Морено сообщил о смягчении действующего в республике карантина с 4 мая. В регионах страны, где позволяет эпидемиологическая обстановка, частично возобновилась работа коммерческих учреждений и общественного транспорта. При этом по-прежнему запрещены общественные мероприятия и скопления людей, не работают школы, сохраняется ограничение на междугороднее сообщение.

Власти Эквадора подтвердили первый случай заражения коронавирусом 29 февраля. На настоящий момент в стране зарегистрировано свыше 30 тыс. случаев инфицирования, как минимум 1 569 человек умерли.

Теги
ЭквадорМорено, ЛенинПандемия коронавируса нового типа
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