В Приамурье наградили спасателей и чиновников медалями за ликвидацию паводка в 2019 году

ТАСС, 6 мая. Руководство управления МЧС России в Амурской области наградило почти 20 сотрудников администрации города Свободного и спасателей медалями за ликвидацию последствий паводка летом 2019 года. Об этом сообщается в среду на сайте регионального управления ведомства.

"От имени главы МЧС России начальник Главного управления МЧС России по Амурской области Игорь Смирнов вручил специалистам Свободненской территориальной подсистемы РСЧС заслуженные награды за участие в ликвидации последствий паводка 2019 года", - говорится в сообщении.

Медали "За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации" вручены начальнику управления по делам гражданской обороны и чрезвычайными ситуациям города Свободного Игорю Зубарю и его заместителю Владимиру Пашину. Нагрудные знаки МЧС России "Участнику ликвидации последствий ЧС" получили заместители главы администрации города Свободного, а также специалисты, спасатели и пожарные, оперативные дежурные дежурно-диспетчерской службы.

По данным администрации, городу Свободный причинен наименьший ущерб среди городов Приамурья во время паводка летом 2019 года. Для защиты населения от подтоплений в городе построили двухкилометровую дамбу на берегу местной реки Зеи. Помощь в работах также оказывали военнослужащие.

В июле и августе 2019 года регион пережил мощный паводок. Тогда в Приамурье пострадали 329 фермерских хозяйств, подтопило 135 населенных пунктов. Режим чрезвычайной ситуации, объявленный в области в июле, был отменен только в декабре.

Город Свободный расположен в 146 км от областного центра Благовещенска. Население 53,6 тыс. человек.