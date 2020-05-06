На Сахалине признали особо охраняемой территорией гору Чехова

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 мая. /ТАСС/. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подписал указ, согласно которому территория памятника природы регионального значения гора Чехова будет находиться под особой охраной островного правительства. Об этом в среду сообщил ТАСС представитель правительства региона.

Гора Чехова - знаменитая возвышенность и один их самых популярных маршрутов у жителей Сахалинской области и туристов. Она расположена в 15 км от Южно-Сахалинска и является одной из двух высочайших вершин острова (1 045 метров над уровнем моря).

"Теперь гора находится под особой охраной правительства Сахалинской области", - сказал собеседник агентства.

По информации областных властей, на горе Чехова растет и обитает большое количество редких растений и животных, которые входят в Красные книги РФ и Сахалинской области. Согласно указу губернатора, теперь на территории охраняемой зоны запрещено рубить лес, выбрасывать отходы, охотиться на животных, добывать полезные ископаемые и заниматься строительством. Разрешены научно-исследовательская деятельность и экскурсии.

Гора названа в честь русского писателя Антона Павловича Чехова, который приезжал на Сахалин в 1890 году. Во времена Карафуто, когда южная часть острова входила в состав Японской империи, пик Чехова считался священной горой и носил название Судзуя дакэ. В период японского правления на вершине возвышенности был сооружен небольшой храм, посвященный богине солнца Аматерасу. В настоящее время на горе развит пешеходный туризм, имеются размеченные тропы для хайкинга.