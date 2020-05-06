Главный внештатный трансплантолог Минздрава заявил, что России необходим регистр доноров

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Регистр доноров, в котором будет содержаться информация о том, согласен ли человек на использование его органов для трансплантации после смерти, нужно создать в России. Такое мнение высказал в среду в интервью ведущей шоу "Просто о сложном" Софико Шеварднадзе директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) трансплантологии и искусственных органов им. Шумакова, главный внештатный трансплантолог Минздрава РФ Сергей Готье.

"Дееспособный взрослый человек волен решить: "я не хочу, чтобы мои органы кому-либо достались". Он должен об этом заявить, его должны внести в соответствующий регистр отказов. Если он не заявит, значит он потенциально согласен на посмертное донорство, и это, на взгляд профессионалов, наиболее гуманный способ не дать человеку в стрессовой ситуации сделать роковую ошибку, которая приведет к гибели нескольких человек <...> И мы возвращаемся к вопросу о регистре, этого регистра нет, а нужно, чтоб он был", - сказал Готье.

В отношении забора донорских органов в России на данный момент действует презумпция согласия. Она подразумевает, что любой умерший может стать посмертным донором органов, если при жизни он не отказался от донорства или если такого запрета не сделали его родные. При этом, если человек по каким-то причинам не хочет быть донором органов, эту позицию можно зафиксировать в медицинских документах.

В России уже есть проект федерального закона о донорстве и трансплантации органов, разработанный Минздравом РФ, который гарантирует защиту донора и реципиента, в том числе и в части посмертного донорства. Он должен определить порядок изъятия и трансплантации органов, а также предусматривает создание федерального реестра доноров и вводит перечни органов, разрешенных к посмертному и прижизненному донорству.

Готье ранее в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты" уже отмечал, что единый регистр прижизненных волеизъявлений поможет завершить формирование системы донорства и более эффективно ее координировать.