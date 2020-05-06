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Пандемия коронавируса нового типа

В России под наблюдением из-за коронавируса остаются 227 тыс. человек

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в стране провели более 4,6 млн тестов

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Около 227 тыс. человек остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией, сообщила в среду пресс-служба Роспотребнадзора.

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"Под медицинским наблюдением в России остается 227 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным ведомства, всего проведено более 4,6 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано 173 тыс. исследований.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 155 370 случаев заражения, выздоровели 19 865 человек, умер 1 451. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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