Более 30 человек заразились коронавирусом в психоневрологическом интернате под Саратовом

САРАТОВ, 6 мая. /ТАСС/. Очаг заражения коронавирусом выявили в психоневрологическом интернате в Аткарском районе Саратовской области - инфицированы 34 человека, сообщает в среду региональный оперативный штаб.
"По оперативным данным штаба по противодействию распространению коронавируса, на 9:00 6 мая в регионе лабораторно подтверждены еще 98 случаев инфекции. Основное число выявленных случаев - 34 - среди контактных лиц в Аткарском психоневрологическом интернате", - говорится в сообщении.
Таким образом, всего в области на данный момент зафиксировано 835 инфицированных. Из них выздоровело 135 пациентов. "Все пациенты находятся под наблюдением врачей. Круг контактных лиц для проведения необходимых регламентных мероприятий и изоляции определен", - отмечается в сообщении.
Ранее уголовное дело о халатности было возбуждено после заражения коронавирусной инфекцией 30 человек в Черкасском психоневрологическом интернате в Вольском районе. Руководство учреждения, по данным прокуратуры региона, не организовало тестирование персонала при появлении у сотрудников симптомов заболевания.
В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 155 370 случаев заражения, выздоровели 19 865 человек, умер 1 451. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.