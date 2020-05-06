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Пандемия коронавируса нового типа

Более 30 человек заразились коронавирусом в психоневрологическом интернате под Саратовом

Всего в регионе зафиксировано 835 случаев заражения

САРАТОВ, 6 мая. /ТАСС/. Очаг заражения коронавирусом выявили в психоневрологическом интернате в Аткарском районе Саратовской области - инфицированы 34 человека, сообщает в среду региональный оперативный штаб.

"По оперативным данным штаба по противодействию распространению коронавируса, на 9:00 6 мая в регионе лабораторно подтверждены еще 98 случаев инфекции. Основное число выявленных случаев - 34 - среди контактных лиц в Аткарском психоневрологическом интернате", - говорится в сообщении.

Таким образом, всего в области на данный момент зафиксировано 835 инфицированных. Из них выздоровело 135 пациентов. "Все пациенты находятся под наблюдением врачей. Круг контактных лиц для проведения необходимых регламентных мероприятий и изоляции определен", - отмечается в сообщении.

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Ранее уголовное дело о халатности было возбуждено после заражения коронавирусной инфекцией 30 человек в Черкасском психоневрологическом интернате в Вольском районе. Руководство учреждения, по данным прокуратуры региона, не организовало тестирование персонала при появлении у сотрудников симптомов заболевания.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 155 370 случаев заражения, выздоровели 19 865 человек, умер 1 451. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияСаратовская областьПандемия коронавируса нового типа
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