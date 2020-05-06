Более 30 человек заразились коронавирусом в психоневрологическом интернате под Саратовом

САРАТОВ, 6 мая. /ТАСС/. Очаг заражения коронавирусом выявили в психоневрологическом интернате в Аткарском районе Саратовской области - инфицированы 34 человека, сообщает в среду региональный оперативный штаб.

"По оперативным данным штаба по противодействию распространению коронавируса, на 9:00 6 мая в регионе лабораторно подтверждены еще 98 случаев инфекции. Основное число выявленных случаев - 34 - среди контактных лиц в Аткарском психоневрологическом интернате", - говорится в сообщении.

Таким образом, всего в области на данный момент зафиксировано 835 инфицированных. Из них выздоровело 135 пациентов. "Все пациенты находятся под наблюдением врачей. Круг контактных лиц для проведения необходимых регламентных мероприятий и изоляции определен", - отмечается в сообщении.