Экс-замглавы УСБ СК России Ламонов заразился коронавирусом

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Бывший заместитель начальника управления собственной безопасности СК РФ Александр Ламонов после условно-досрочного освобождения из колонии заразился в Москве коронавирусом. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Ольга Лукманова.

"Да, Александр Николаевич сейчас действительно проходит лечение в Москве от коронавирусной инфекции", - ответила защитник на соответствующий вопрос агентства.

Как уточнил ТАСС источник в медицинских кругах, в конце апреля в Москве у Ламонова была выявлена коронавирусная инфекция в легкой форме, в настоящее время он находится на карантине.

Как сообщалось ранее, Белевский суд Тульской области удовлетворил ходатайство Ламонова об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания. Представитель ФКУ ИЦ-1 УФСИН России по Тульской области поддержала заключение администрации о целесообразности условно-досрочного освобождения Ламонова. Решение не было обжаловано и вступило в силу. Контроль за поведением бывшего офицера СК суд возложил на орган внутренних дел по месту его жительства в Москве.