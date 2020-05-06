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Пандемия коронавируса нового типа

Экс-замглавы УСБ СК России Ламонов заразился коронавирусом

Ранее суд удовлетворил ходатайство Александра Ламонова об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Бывший заместитель начальника управления собственной безопасности СК РФ Александр Ламонов после условно-досрочного освобождения из колонии заразился в Москве коронавирусом. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Ольга Лукманова.

"Да, Александр Николаевич сейчас действительно проходит лечение в Москве от коронавирусной инфекции", - ответила защитник на соответствующий вопрос агентства.

Как уточнил ТАСС источник в медицинских кругах, в конце апреля в Москве у Ламонова была выявлена коронавирусная инфекция в легкой форме, в настоящее время он находится на карантине.

Как сообщалось ранее, Белевский суд Тульской области удовлетворил ходатайство Ламонова об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания. Представитель ФКУ ИЦ-1 УФСИН России по Тульской области поддержала заключение администрации о целесообразности условно-досрочного освобождения Ламонова. Решение не было обжаловано и вступило в силу. Контроль за поведением бывшего офицера СК суд возложил на орган внутренних дел по месту его жительства в Москве.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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