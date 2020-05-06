В Краснодарском крае коронавирус обнаружили у семимесячного ребенка

КРАСНОДАР, 6 мая. /ТАСС/. Заражение коронавирусом подтвердилось у семимесячного ребенка в Краснодарском крае. Об этом сообщили журналистам в среду в краевом оперативном штабе.

"За последние сутки в крае инфекция зафиксирована у 97 человек, в том числе у четырех детей. COVID-19 обнаружен у трех детей - семимесячного, 6 и 11 лет в Сочи и двенадцатилетнего ребенка в Кавказском районе", - говорится в сообщении.

По данным властей, в целом в регионе зафиксировано 1 534 случая заражения, из них 88 у детей, 17 пациентов находятся в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких в Краснодаре, Сочи, Тихорецке, Лабинске и станице Ленинградской. Старшему пациенту 93 года.